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Тайсон: Мне нравится Уайлдер, но... Он выйдет побеждать или за большим чеком?

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поставил под сомнение мотивацию Деонтея Уайлдера в третьем бою против Тайсона Фьюри.


«Это будет хороший бой. Знаете, мне нравится Уайлдер, но я думаю, что кое-что слышал. Он выйдет туда побеждать или за большим чеком? Действительно ли он выйдет за победой?».

«Выложись на полную за пять или шесть раундов. Если ты поймал его, то так тому и быть. Отдай все силы, выиграй или проиграй», — сказал Майк Тайсон.

10 октября Фьюри и Уайлдер проведут третий бой в Лас-Вегасе. Предстоящий поединок станет для обоих первым с момента их рематча.

В феврале 2020 года «Цыганский король» нанес Деонтею первое поражение в карьере, нокаутировав американца в седьмом раунде.
Источник: sportarena.by
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