Лиландер и Миллер не помогут сборной Эстонии в матче с Беларусью
Мужская сборная Эстонии по футболу приступила к подготовке к домашним отборочным матчам чемпионата мира против Беларуси и Уэльса.
Помимо повредившего плечо Рауно Саппинена из-за травм команде также не помогут Мартин Миллер и Микаэль Лиландер, а накануне в сборную Эстонии был экстренно вызван защитник "Флоры" Хенрик Пюрг, сообщили во вторник утренние теленовости ERR.
Матч Эстония - Беларусь пройдет в эту пятницу, 8 октября в Таллинне на "А. Ле Кок Арене", сообщает football.by
14:33 05/10/2021
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