



Помимо повредившего плечо Рауно Саппинена из-за травм команде также не помогут Мартин Миллер и Микаэль Лиландер, а накануне в сборную Эстонии был экстренно вызван защитник "Флоры" Хенрик Пюрг, сообщили во вторник утренние теленовости ERR.





Матч Эстония - Беларусь пройдет в эту пятницу, 8 октября в Таллинне на "А. Ле Кок Арене", сообщает football.by































