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Белорусская велосипедистка заявила о дискриминации в велоспорте

Белорусская велогонщица Алена Омелюсик возмущена тем, что в женских соревнованиях призовые значительно меньше, нежели в мужских.

Белорусская велосипедистка заявила о дискриминации в велоспорте
Фото Прессбол
- Несмотря на то, что женские гонки интересные и непредсказуемые, призовые различаются колоссально. Лиззи Дейнан за победу получила 1500 евро, а у мужчин за ту же гонку дают 30 000.

- Я спорила на эту тему со своим другом. Его знакомый итальянец сказал, что, если женщины хотят получать мужские призовые, то они должны ездить те же гонки, что и мужчины, той же продолжительности, по 250 и более километров, по семь часов. Но это же ненормально! Мы по физиологическим причинам не можем ездить гонки подобной продолжительности. И есть правила UCI по максимальному километражу женских гонок. Если нас запустить на мужскую дистанцию в режиме гонки, то это уже не будет иметь никакого отношения к здоровью, хотя любой профессиональный спорт и так мало имеет к нему отношения.

Поэтому тут важно не то, какая дистанция, а то, насколько зрелищна гонка, у женщин же они зрелищные. И разница в размере призовых настолько несправедлива, что напоминает какую-то дискриминацию. Да, есть гонки, где призовые у мужчин и женщин выровняли, и это приятно, но это частные случаи. Но ситуация в последние годы улучшается, к женщинам внимание растет, в том числе и со стороны спонсоров, во многом потому, что у нас нет доминирования каких-то отдельных гонщиц, победительницу почти невозможно предсказать, все менее консервативно по сравнению с мужчинами, — цитирует Омелюсик "Матч ТВ".
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