Как сообщил журналист Николай Иванов, главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев заболел коронавирусом. Затем стало известно, что ковид нашли у тренеров команды Александра Сулимы и Дмитрия Ровнейко.





Кроме того, из состава сборной выведены 9 игроков из 26-и заявленных: Сергей Политевич, Роман Юзепчук, Артем Рахманов, Артем Концевой, Денис Гречихо, Александр Сачивко, Никита Корзун, Николай Золотов и Максим Швецов.





Политевичу, Корзуну, Рахманову, Юзепчуку, Концевому, Гречихо и Золотову играть за национальную команду не позволяют травмы. А вот у Шевцова подозрения на коронавирус. В результате в сборную вызвали многих новичков.





«Будем надеяться, что все сложится удачно»

Тем не менее, исполняющий обязанности главного тренера команды Олег Радушко назвал общее настроение футболистов «усиленно позитивным». Однако он признал, что травмы и болезни вносят коррективы в подготовку к предстоящим матчам.





«Из-за коронавируса мы не можем рассчитывать на главного тренера Георгия Кондратьева и основного центрального защитника Максима Швецова. Это, считаю, наши главные потери. Но здесь же вдогонку «вылетает» практически вся оборонительная ось: Политевич, Рахманов, Сачивко.





Да, теперь на этих позициях будут совершенно другие ребята. Но мы ориентировались на их стабильную игровую практику в клубах. К тому же дебютанты не просто постоянно играют, но и делают это хорошо. Будем надеяться, что все сложится удачно.





Сейчас мы не заглядываем далеко в будущее, готовимся к матчу с эстонцами тем резервом, что имеем в своем активе», — сказал Радушко, передает « Прессбол ».





Добавим, что 11 октября сборная играет в российской Казани с командой Чехии.