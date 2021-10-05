Определился состав сборной Беларуси в финальном турнире Кубка БДК
Стал известен состав женской сборной Беларуси на финальный турнир Кубка федерации, который называется Билли Джин Кинг.
Соболенко оказалась вне заявки.
В заявку национальной команды попали Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Юлия Готовко и Лидия Морозова.
Отметим, вторая ракетка мира Арина Соболенко пропустит турнир из-за положительного теста на коронавирус.
Турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Праге с 1 по 6 ноября. Белоруски, выступающие в группе В, 1 ноября сыграют с Бельгией, а 4-го ноября встретятся с Австралией, пишет sportarena.by
В другой группе выступят Франция, Канада и Россия. В полуфинал выходит только победитель, который сыграет с командой, занявшей первое место в группе A.
08:48 05/10/2021
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