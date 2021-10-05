Соболенко оказалась вне заявки.





В заявку национальной команды попали Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Юлия Готовко и Лидия Морозова.





Отметим, вторая ракетка мира Арина Соболенко пропустит турнир из-за положительного теста на коронавирус.





Турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Праге с 1 по 6 ноября. Белоруски, выступающие в группе В, 1 ноября сыграют с Бельгией, а 4-го ноября встретятся с Австралией, пишет sportarena.by





В другой группе выступят Франция, Канада и Россия. В полуфинал выходит только победитель, который сыграет с командой, занявшей первое место в группе A.



