







«Чем дальше займусь? Это будет медийная сфера. Тяжело заканчивать футбольную карьеру, нужно перестраиваться. Когда играешь, то у тебя все по привычному графику: приезд на базу в Конча-Заспу, тренировка с Алиевым, отъезд домой, обед… Так каждый день. В общем, я очень скучаю по этому», — сказал Милевский.





«Ищу свое направление. Чем быстрее, тем лучше, хочу его найти. Нужно стараться, встречаться и общаться с людьми, что-то делать, а не сидеть дома. Нельзя закрываться в себе. У меня много разных идей. Нужно просто найти состояние своей души».





Последним клубом Милевского стал Минай, в составе которого нападающий провел 10 матчей, однако результативными действиями не отметился.





В прошлом сезоне Милевский сыграл 27 игр в чемпионате Беларуси за брестское Динамо, в которых забил шесть голов и трижды ассистировал партнерам.





В составе брестчан украинец выиграл чемпионат Беларуси сезона-2019, а также завоевал Кубок страны (2018) и Суперкубок (2018, 2019, 2020).