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Теннисистка Навратилова: Азаренко выглядела так, будто могла составить конкуренцию Серене Уильямс, но выдохлась

18-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова высказала мнение, что Виктория Азаренко в свое время могла составить конкуренцию Серене Уильямс.

"Думаю, что Жюстин Энен была ближайшей соперницей Серены. И, конечно, ее сестра Винус Уильямс. Претендентов было много. Виктория Азаренко выглядела так, будто могла составить конкуренцию, но выдохлась. Она получила травму, а затем забеременела. Виктория победила Серену на Открытом чемпионате США пару лет назад, но на этом было все. Итак, Винус и Жюстин, вот и все", — цитирует Навратилову Tennis up to Date.
pressball.by
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