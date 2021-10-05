Теннисистка Навратилова: Азаренко выглядела так, будто могла составить конкуренцию Серене Уильямс, но выдохлась

18-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова высказала мнение, что Виктория Азаренко в свое время могла составить конкуренцию Серене Уильямс.