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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Арина Соболенко рассказала о своем самочувствии.

Арина Соболенко: чувствую себя вроде бы лучше. Обидно, что не чувствую запахи и вкус. А так, вроде жива пока

 
Белоруска заразилась коронавирусом.

У тебя есть поражение легких?
Не знаю…

Как себя чувствуешь?
Вроде бы лучше, обидно, что не чувствую запахи и вкус уже тоже не чувствую. Это самое обидное, а так, вроде жива пока.

Тренер Антон (Дубров — прим.) здоров? Кольцов как?
Они вакцинированы. Антон сделал китайскую вакцину, а Константин – спутник. Пока я вроде их не заразила.

Сколько дней карантина осталось?
До 11-го числа, — отметила Соболенко в инстаграме.
pressball.by
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