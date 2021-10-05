Белоруска заразилась коронавирусом.





У тебя есть поражение легких?

Не знаю…





Как себя чувствуешь?

Вроде бы лучше, обидно, что не чувствую запахи и вкус уже тоже не чувствую. Это самое обидное, а так, вроде жива пока.





Тренер Антон (Дубров — прим.) здоров? Кольцов как?

Они вакцинированы. Антон сделал китайскую вакцину, а Константин – спутник. Пока я вроде их не заразила.





Сколько дней карантина осталось?

До 11-го числа, — отметила Соболенко в инстаграме.







