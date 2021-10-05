Арина Соболенко рассказала о своем самочувствии.
Арина Соболенко: чувствую себя вроде бы лучше. Обидно, что не чувствую запахи и вкус. А так, вроде жива пока
Белоруска заразилась коронавирусом.
У тебя есть поражение легких?
Не знаю…
Как себя чувствуешь?
Вроде бы лучше, обидно, что не чувствую запахи и вкус уже тоже не чувствую. Это самое обидное, а так, вроде жива пока.
Тренер Антон (Дубров — прим.) здоров? Кольцов как?
Они вакцинированы. Антон сделал китайскую вакцину, а Константин – спутник. Пока я вроде их не заразила.
Сколько дней карантина осталось?
До 11-го числа, — отметила Соболенко в инстаграме.
07:24 05/10/2021
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