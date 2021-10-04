







Главного тренера сборной Беларуси по футболу Георгия Кондратьева, заболевшего коронавирусом, будет временно заменять Олег Радушко, сообщили в Ассоциации "Белорусская федерация футбола".





Как заявили в понедельник в пресс-службе организации, пишет Sputnik, в составе национальной команды произошли изменения.





"С учетом положительного теста на наличие вируса COVID-19 Георгия Кондратьева временно исполнять обязанности главного тренера будет Олег Радушко", – сказали в БФФ.





В настоящее время команда страны готовится к матчам квалификации чемпионата мира FIFA 2022 года – против сборных Чехии и Эстонии.





В Таллинне сборная сыграет матч в четверг 7 октября, против чехов – понедельник 11 октября в Казани.