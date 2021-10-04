Коронавирус в футбольной сборной: названа замена Кондратьеву
В настоящее время команда страны готовится к матчам квалификации чемпионата мира FIFA 2022 года.
Главного тренера сборной Беларуси по футболу Георгия Кондратьева, заболевшего коронавирусом, будет временно заменять Олег Радушко, сообщили в Ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Как заявили в понедельник в пресс-службе организации, пишет Sputnik, в составе национальной команды произошли изменения.
"С учетом положительного теста на наличие вируса COVID-19 Георгия Кондратьева временно исполнять обязанности главного тренера будет Олег Радушко", – сказали в БФФ.
В настоящее время команда страны готовится к матчам квалификации чемпионата мира FIFA 2022 года – против сборных Чехии и Эстонии.
В Таллинне сборная сыграет матч в четверг 7 октября, против чехов – понедельник 11 октября в Казани.
21:43 04/10/2021
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