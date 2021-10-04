Диего Марадона. Фото: УЕФА





Бывшая девушка легендарного футболиста Диего Марадоны Мэвис Альварес рассказала жуткие подробности об отношениях с футболистом.





Кубинка рассказала, пишет Фокус, что Диего Марадона избивал ее на протяжении их отношений. На тот момент девушка была несовершеннолетней – ей было 16. Речь идет о периоде жизни Диего Марадоны на Кубе с 2000 по 2004 год, когда он лечился у Фиделя Кастро от наркозависимости.





"Марадона постоянно избивал меня. Однажды он силой затолкнул меня в автомобиль и тащил меня за волосы по лестнице дома.

Да, раньше я не жаловалась на него. Как вы представляете, что я могла такое рассказать? Он также не отпустил меня, когда я собрала вещи и пыталась от него уйти.





Не представляю, чтобы полиция стала в тот момент на мою сторону. Думаю, что его покровители бы не допустили подобного, – говорит Мэвис The Mirror.





Также девушка рассказала историю, о которой ранее никто не рассказывал.





"Когда-то мы отдыхали вместе в баре и Марадона подрался с мужчиной. Нас всех забрали в полицию, но Диего совершил один звонок и полицейского наказали за то, что он арестовал Марадону", – рассказывает женщина.





Девушка говорит, что Марадона завел с ней отношения, когда еще даже не развелся со своей женой.





"Марадона выгонял меня из дома, унижал. Однажды ему позвонила жена и я взяла трубку. Он врал, что они уже не вместе и находятся в процессе развода.





Он разозлился, что я взяла трубку и избил меня. Я пережила это все", – говорит Альварес.





Кроме этого, девушка рассказала, что Марадона заставлял ее употреблять наркотики и просил увеличить грудь.





Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни.











