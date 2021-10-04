



"Бондовские" заезды Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла на британском автодроме Сильверстоун проходили под присмотром опытного Мартина Брандла, экс-пилота Ф-1, а ныне ведущего телеканала Sky Sports F1, а также при непосредственном участии каскадера, который управлял DB5 в экшн-сценах новой киноленты "Не время умирать".





Брандл напомнил гонщикам, пишет Ru.oxu.az ,что в половине всех снятых фильмов об агенте 007 присутствовали машины Aston Martin. Феттель сказал, что не может дождаться момента, когда окажется за рулем, чтобы почувствовать себя "немного Джеймсом Бондом". Его коллега Лэнс Стролл согласился, что именно такие чувства вызывает машина, которая столь потрясающе выглядит.





Современные пилоты Формулы-1 и спортивные автомобили прошлого - это всегда увлекательное зрелище. А в этом видео кадры реальных заездов еще и перемежаются со сценами из фильма, который скоро должен оказаться на экранах. Пилотам предлагалось вслед за каскадером повторить проход скоростного виража в дрифте, а затем выполнить сложную фигуру: проехать между двух конусов, сделать "пончик", после чего не останавливаясь выехать через вторые "ворота". Лучше подружиться с норовистым и очень быстрым DB5 получилось у опытного Себастьяна Феттеля.