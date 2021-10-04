



Отмечается, что специалист нравится президенту клуба Жоану Лапорте.





30 апреля "Аякс" объявил о продлении контракта с Тен Хагом. Соглашение действует до июня 2023 года, пишет football.by. Специалист работает в Амстердаме с декабря 2017 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Голландии и Кубок страны.





2 октября Лапорта заявил, что не собирается увольнять Кумана. В текущем сезоне под его руководством команда стартовала с двух поражений в Лиге чемпионов. "Барселона" набрала 12 очков за 7 туров и занимает 10-е место в чемпионате Испании.