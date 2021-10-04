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Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг – главный кандидат на пост тренера «Барселоны»

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг может возглавить "Барселону". 51-летний специалист является фаворитом среди кандидатов на пост, если Роналд Куман будет уволен.


Отмечается, что специалист нравится президенту клуба Жоану Лапорте.

30 апреля "Аякс" объявил о продлении контракта с Тен Хагом. Соглашение действует до июня 2023 года, пишет football.by. Специалист работает в Амстердаме с декабря 2017 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Голландии и Кубок страны.

2 октября Лапорта заявил, что не собирается увольнять Кумана. В текущем сезоне под его руководством команда стартовала с двух поражений в Лиге чемпионов. "Барселона" набрала 12 очков за 7 туров и занимает 10-е место в чемпионате Испании.
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