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Килиан Мбаппе рассказал о срыве трансфера в «Реал» и признался, что сообщил «ПСЖ» о желании уйти еще в июле

Нападающий в июле попросил ПСЖ отпустить его, чтобы у клуба была возможность найти замену.



Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе просил продать его из команды минувшим летом. Об этом он рассказал RMC Sport.

«Я попросил отпустить меня, потому что не хотел продлевать контракт. Я хотел, чтобы у клуба была возможность найти замену», — сказал Мбаппе.

При этом футболист отметил, пишет РБК, что «был счастлив» все четыре года, которые провел во французской команде. «Я объявил о своем желании достаточно рано, чтобы клуб мог действовать. Я сделал это в конце июля», — отметил он.
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