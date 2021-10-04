







Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе просил продать его из команды минувшим летом. Об этом он рассказал RMC Sport.





«Я попросил отпустить меня, потому что не хотел продлевать контракт. Я хотел, чтобы у клуба была возможность найти замену», — сказал Мбаппе.





При этом футболист отметил, пишет РБК, что «был счастлив» все четыре года, которые провел во французской команде. «Я объявил о своем желании достаточно рано, чтобы клуб мог действовать. Я сделал это в конце июля», — отметил он.







