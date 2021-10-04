



"Мы ожидаем, что более 2 тыс. зарубежных атлетов, членов команд, международных технических официальных лиц и экспертов-судей прибудут в Китай, чтобы принять участие в различных соревнованиях. Мы находимся под колоссальным давлением в вопросе предотвращения эпидемии и борьбы с ней", - заявил директор отдела по управлению спортивными объектами оргкомитета Игр Яо Хуэй.





Олимпийские игры-2022 не смогут посетить иностранные болельщики, билеты будут продавать только для жителей Китая, а каждый, кто будет принимать участие в мероприятии, должен будет сделать вакцину от коронавируса, пишет interfax.by. Невакцинированных обяжут провести 21 день на самоизоляции, прежде чем отправиться в олимпийский "пузырь" - ряд площадок и отелей, где могут находиться участники. На протяжении Игр покинуть "пузырь" будет нельзя.





Организаторы Олимпиады опробуют многие меры во время проведения внутренних тестовых соревнований, международных соревнований и тренировок для зарубежных спортсменов, которые начнутся в эту пятницу и продлятся несколько недель.

Ранее Китай практически полностью закрыл границы, чтобы избежать роста числа заражений COVID-19, однако в стране разрешили въезд участникам тестовых мероприятий - в основном из азиатских стран.





Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине в период с 4 по 20 февраля. Китайская столица станет первым городом, который принял и летние (2008 год), и зимние игры.











