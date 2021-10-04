9 игроков выведены из состава сборной Беларуси. Двое дозаявлены
Сергей Политевич, Роман Юзепчук, Артём Рахманов, Артём Концевой, Денис Гречихо, Александр Сачивко, Никита Корзун, Николай Золотов и Максим Швецов выведены из состава сборной.
Как сообщил в Telegram-канале журналист Николай Иванов, помимо Юденкова, Садовничего, Бордачёва, Нечаева и Краснова, в сборную дозаявлены Александр Селява и Дмитрий Антилевский.
Ранее он же сообщил о том, что главный тенер сборной заболел коронавирусом.
Напомним, национальная команда проведет два отборочных матча к чемпионату мира 2022. 8 октября Беларусь сыграет в Таллинне с командой Эстонии, а 11 октября в Казани (РФ) с Чехией.
17:46 04/10/2021
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