+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

9 игроков выведены из состава сборной Беларуси. Двое дозаявлены

Сергей Политевич, Роман Юзепчук, Артём Рахманов, Артём Концевой, Денис Гречихо, Александр Сачивко, Никита Корзун, Николай Золотов и Максим Швецов выведены из состава сборной.

Как сообщил в Telegram-канале журналист Николай Иванов, помимо Юденкова, Садовничего, Бордачёва, Нечаева и Краснова, в сборную дозаявлены Александр Селява и Дмитрий Антилевский.

Ранее он же сообщил о том, что главный тенер сборной заболел коронавирусом.

Напомним, национальная команда проведет два отборочных матча к чемпионату мира 2022. 8 октября Беларусь сыграет в Таллинне с командой Эстонии, а 11 октября в Казани (РФ) с Чехией.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]