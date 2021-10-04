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У главного тренера футбольной сборной тоже коронавирус

У главного тренера сборной Беларуси Георгия Кондратьева диагностирован коронавирус.

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев заболел коронавирусом. Об этом сообщает журналист Николай Иванов.


Отметим, что 8 октября наша сборная должна сыграть в Таллинне с командой Эстонии, а на 11 октября запланирован матч со сборной Чехии в российкой Казани.  

Кстати, накануне стало известно, что коронавирусом заболела теннисистка Соболенко.


 

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