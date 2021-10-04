У главного тренера футбольной сборной тоже коронавирус
У главного тренера сборной Беларуси Георгия Кондратьева диагностирован коронавирус.
Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев заболел коронавирусом. Об этом сообщает журналист Николай Иванов.
Отметим, что 8 октября наша сборная должна сыграть в Таллинне с командой Эстонии, а на 11 октября запланирован матч со сборной Чехии в российкой Казани.
Кстати, накануне стало известно, что коронавирусом заболела теннисистка Соболенко.
Белорусский партизан
10:25 04/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение