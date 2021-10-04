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Рейтинг ВТА. Соболенко сохранила вторую строчку, Осака впервые вылетела из десятки

Белоруска Арина Соболенко сохранила вторую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Виктория Азаренко занимает 32-ю строчку, Александра Саснович замыкает первую сотню.

Отметим, что впервые с августа 2018 года топ-10 покинула японская теннисистка Наоми Осака.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9 077 очков;
—2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 7 115;
—3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5 285;
—4 (4). Ига Швентек (Польша) – 4 756;
—5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4 668;
—6 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4 595;
—7 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4 376;
—8 (8). София Кенин (США) – 4 190;
—9 (10). Мария Саккари (Греция) – 4 055,
—10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3835
—12 (7). Наоми Осака (Япония) – 3 326.
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