Рейтинг ВТА. Соболенко сохранила вторую строчку, Осака впервые вылетела из десятки
Белоруска Арина Соболенко сохранила вторую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Виктория Азаренко занимает 32-ю строчку, Александра Саснович замыкает первую сотню.
Отметим, что впервые с августа 2018 года топ-10 покинула японская теннисистка Наоми Осака.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9 077 очков;
—2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 7 115;
—3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5 285;
—4 (4). Ига Швентек (Польша) – 4 756;
—5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4 668;
—6 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4 595;
—7 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4 376;
—8 (8). София Кенин (США) – 4 190;
—9 (10). Мария Саккари (Греция) – 4 055,
—10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3835
—12 (7). Наоми Осака (Япония) – 3 326.
09:05 04/10/2021
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