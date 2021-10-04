В предыдущем сезоне Фурх защищал цвета минского "Динамо". Он провел за "зубров" 41 матч в регулярном чемпионате при показателе полезности 2.75 и 90% отбитых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина у Фурха 5 матчей (КН — 3.33, ОБ — 88.2%).





Нынешний хоккейный год Фурх начинал в чешской "Плзени", — пише т сайт ФХБ.



