Экс-голкипер минского "Динамо" Фурх продолжит карьеру в Швеции
Чешский голкипер Доминик Фурх (1990) следующий сезон проведет в Швеции. Он подписал контракт с "Фэрьестадом", передает пресс-служба клуба.
В предыдущем сезоне Фурх защищал цвета минского "Динамо". Он провел за "зубров" 41 матч в регулярном чемпионате при показателе полезности 2.75 и 90% отбитых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина у Фурха 5 матчей (КН — 3.33, ОБ — 88.2%).
Нынешний хоккейный год Фурх начинал в чешской "Плзени", — пишет сайт ФХБ.
08:29 04/10/2021
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