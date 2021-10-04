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Экс-голкипер минского "Динамо" Фурх продолжит карьеру в Швеции

Чешский голкипер Доминик Фурх (1990) следующий сезон проведет в Швеции. Он подписал контракт с "Фэрьестадом", передает пресс-служба клуба.

В предыдущем сезоне Фурх защищал цвета минского "Динамо". Он провел за "зубров" 41 матч в регулярном чемпионате при показателе полезности 2.75 и 90% отбитых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина у Фурха 5 матчей (КН — 3.33, ОБ — 88.2%).

Нынешний хоккейный год Фурх начинал в чешской "Плзени", — пишет сайт ФХБ.
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