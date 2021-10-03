Вновь откладывается дебют Рамоса в «ПСЖ»
Стало известно, что 35-летний испанский защитник Серхио Рамос не сможет помочь "ПСЖ" в предстоящем матче чемпионата Франции с "Ренном", который состоится в воскресенье, 3 октября.
По данным Le Parisien, в преддверии воскресной игры Рамос по-прежнему отсутствовал на тренировке команды, продолжая заниматься своим восстановлением.
Напомним, пишет Football.by, "ПСЖ" подписал Серхио Рамоса минувшим летом в статусе свободного агента. На сегодня игрок еще не провел ни одного матча в рядах команды Маурисио Почеттино.
17:11 03/10/2021
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