"Динамо" может испортить дебют Назарова на посту главного тренера "Сочи". Коэффициент на победу "зубров" – 2.44
Сегодня "Динамо" открывает новую выездную серию, в соперниках аутсайдер конференции. "Сочи" проведет первый матч под руководством эмоционального Андрея Назарова.
"Сочи" — "Динамо" Мн 17:00
"Сочи" на спаде. Команда проваливает матч, за матчем, но теперь Андрей Назаров у руля клуба. Обычно, на команду смена тренера положительно влияет, но у "леопардов" много проблем в игровом плане и навряд ли Назаров сможет как-то повлиять на игроков, пишет Перссбол. Однако эмоциональный тренер явно добавит градус на скамейку, если те будет играть так, как в последних матчах. "Динамо" – фаворит, но, пожалуй, все зависит от настроения и состояния "Сочи". С большой долей вероятности игроки выйдут на лед с целью: умереть, но победить. Иную модель прихода Назарова трудно понять и принять.
16:03 03/10/2021
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