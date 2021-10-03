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"Динамо" может испортить дебют Назарова на посту главного тренера "Сочи". Коэффициент на победу "зубров" – 2.44

Сегодня "Динамо" открывает новую выездную серию, в соперниках аутсайдер конференции. "Сочи" проведет первый матч под руководством эмоционального Андрея Назарова.


"Сочи" — "Динамо" Мн 17:00

"Сочи" на спаде. Команда проваливает матч, за матчем, но теперь Андрей Назаров у руля клуба. Обычно, на команду смена тренера положительно влияет, но у "леопардов" много проблем в игровом плане и навряд ли Назаров сможет как-то повлиять на игроков, пишет Перссбол. Однако эмоциональный тренер явно добавит градус на скамейку, если те будет играть так, как в последних матчах. "Динамо" – фаворит, но, пожалуй, все зависит от настроения и состояния "Сочи". С большой долей вероятности игроки выйдут на лед с целью: умереть, но победить. Иную модель прихода Назарова трудно понять и принять.
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