



Лобовое столкновение произошло на трассе Рогачев — Бобруйск на мосту за поворотом на Михалева-1. Сообщается, что у трактора отвалилось колесо и полетело в автобус.









«Немного пострадал только наш главный фанат Кирилл, который от госпитализации отказался», — сообщают в ФК.





Остальные отделались небольшими ушибами и испугом. Команда продолжила путь в Минск на другом автобусе.



