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В Бобруйском районе автобус с белорусскими футболистами столкнулся с трактором

Вчера в Бобруйском районе автобус с белорусскими футболистами столкнулся с трактором, сообщает рогачевский футбольный клуб «Макслайн».


Лобовое столкновение произошло на трассе Рогачев — Бобруйск на мосту за поворотом на Михалева-1. Сообщается, что у трактора отвалилось колесо и полетело в автобус.


«Немного пострадал только наш главный фанат Кирилл, который от госпитализации отказался», — сообщают в ФК.

Остальные отделались небольшими ушибами и испугом. Команда продолжила путь в Минск на другом автобусе.

Фото: vk.com/maxlinefc
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