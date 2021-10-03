В Бобруйском районе автобус с белорусскими футболистами столкнулся с трактором
Вчера в Бобруйском районе автобус с белорусскими футболистами столкнулся с трактором, сообщает рогачевский футбольный клуб «Макслайн».
Лобовое столкновение произошло на трассе Рогачев — Бобруйск на мосту за поворотом на Михалева-1. Сообщается, что у трактора отвалилось колесо и полетело в автобус.
«Немного пострадал только наш главный фанат Кирилл, который от госпитализации отказался», — сообщают в ФК.
Остальные отделались небольшими ушибами и испугом. Команда продолжила путь в Минск на другом автобусе.
Фото: vk.com/maxlinefc
14:29 03/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение