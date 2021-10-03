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Хабиб — о том, может ли Роналду обратиться в Ислам: я никогда не говорю с людьми об их религии

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе мусульманской встречи для ютуб-канала Eman Channel ответил на вопрос о том, говорил ли он с Криштиану Роналду об Исламе.


Обсуждали ли вы когда-нибудь с Криштиану Роналду Ислам? И есть вероятность, что он обратится в нашу веру?

Роналду постоянно говорит: "Салам Аллейкум", "Иншаллах" (смеется). Он понимает религию. Думаю, он придерживается своей веры, я придерживаюсь своей. Когда я встречаю людей, никогда не спрашиваю: "Эй, какой ты религии?" Это не очень хороший пример от мусульманина, такое поведение. Я никогда не говорю с людьми об их религии, во что они верят. Во что верят — это их решение. Я никогда с ним не говорил об этом, пишет Прессбол.


Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре прошлого года, отмечает sport-express.ru.
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