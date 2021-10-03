Хабиб — о том, может ли Роналду обратиться в Ислам: я никогда не говорю с людьми об их религии

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе мусульманской встречи для ютуб-канала Eman Channel ответил на вопрос о том, говорил ли он с Криштиану Роналду об Исламе.