







Хозяева "Стэмфорд Бридж" открыли счет уже на исходе первых десяти минут встречи. Отличился полузащитник Трево Чалоба, ассистентом которому выступил Рубен Лофтус-Чик, пишет ru.oxu.az. Футболисты "Челси" отличились еще раз незадолго до перерыва, но этот гол арбитр встречи отменил.





"Саутгемптон" отыгрался на 61-й минуте после того, как Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти. Однако спустя 15 минут он же оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку.





Численное преимущество "Челси" сумел воплотить в голы лишь под занавес встречи. Сначала свою команду вывел вперед Тимо Вернер, а окончательный результат установил Бен Чилуэлл.