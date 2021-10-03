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"Челси" лишь в концовке матча добился победы над "Саутгемптоном"

Соперник "Зенита" в Лиге чемпионов - лондонский "Челси" в матче 7-го тура чемпионата Англии переиграл "Саутгемптон" со счетом 3:1, забив два мяча в самой концовке встречи.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" открыли счет уже на исходе первых десяти минут встречи. Отличился полузащитник Трево Чалоба, ассистентом которому выступил Рубен Лофтус-Чик, пишет ru.oxu.az. Футболисты "Челси" отличились еще раз незадолго до перерыва, но этот гол арбитр встречи отменил.

"Саутгемптон" отыгрался на 61-й минуте после того, как Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти. Однако спустя 15 минут он же оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку.

Численное преимущество "Челси" сумел воплотить в голы лишь под занавес встречи. Сначала свою команду вывел вперед Тимо Вернер, а окончательный результат установил Бен Чилуэлл.
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