"Атлетико" обыграл "Барселону" в центральном матче 8-го тура Ла Лиги
В Мадриде завершился центральный матч 8-го тура испанской Примеры. "Атлетико" на стадионе "Ванда Метрополитано" принимал "Барселону". Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.
Уже на 23-й минуте мадридцев вперед вывел Тома Лемар, отличившийся после передачи Луиса Суареса.
А на 44-й минуте уже Суарес с передачи Лемара удвоил преимущество "матрасников".
Во втором тайме "Барселоне" так и не удалось переломить ситуацию, пишет ru.oxu.az Каталонцы практически не создавали опасные моменты у чужих ворот, а "Атлетико" вполне мог довести счет до крупного.
"Атлетико" набрал 17 очков и догнал лидирующий в Примере "Реал". "Матрасники" занимают 2-е место в турнирной таблице. "Барселона", набрав 12 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.
11:22 03/10/2021
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