







Уже на 23-й минуте мадридцев вперед вывел Тома Лемар, отличившийся после передачи Луиса Суареса.





А на 44-й минуте уже Суарес с передачи Лемара удвоил преимущество "матрасников".





Во втором тайме "Барселоне" так и не удалось переломить ситуацию, пишет ru.oxu.az Каталонцы практически не создавали опасные моменты у чужих ворот, а "Атлетико" вполне мог довести счет до крупного.





"Атлетико" набрал 17 очков и догнал лидирующий в Примере "Реал". "Матрасники" занимают 2-е место в турнирной таблице. "Барселона", набрав 12 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.