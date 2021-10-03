



Представитель звезд европейского футбола, таких как Роберт Левандовски и Давид Алаба, в рамках расследования финансовых нарушений в клубе "Мускрон" подозревается в фальсификации документов.





Согласно заявлениям адвокатов Захави агентству RTBF, пишет Football.by, агент «решительно оспаривает обвинения», выдвинутые против него.



