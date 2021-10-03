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Агент Левандовского и Алабы подозревается в мошенничестве и отмывании денег

Как пишут бельгийские СМИ, прокуратура страны обвинила агента Пини Захави в подлоге, мошенничестве и отмывании денег.


Представитель звезд европейского футбола, таких как Роберт Левандовски и Давид Алаба, в рамках расследования финансовых нарушений в клубе "Мускрон" подозревается в фальсификации документов.

Согласно заявлениям адвокатов Захави агентству RTBF, пишет Football.by, агент «решительно оспаривает обвинения», выдвинутые против него.
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