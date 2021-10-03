©Reuters. Джо Джойс (слева)





Так Джойс отреагировал на скандальное расследование канадского юриста Ричарда Макларена о коррупции в AIBA (Международная ассоциация бокса) во время ОИ-2016.





По данным профессора Макларена, пишет vesti.kz, судьи подавали друг другу сигналы во время поединков, манипулируя результатами. Под подозрением оказались 11 поединков, в том числе спорное решение в финале весовой категории свыше 91 килограмма, в котором Джойс уступил французу Тони Йоке.





Британец требует вернуть ему золото: "Коррупция в спорте - печальное явление. Особенно больно видеть ее в боксе, в том виде спорта, который я люблю. Я уверен, что был лучше Йоки в том финальном поединке, что именно я заслужил золото. Тогда я не принял судейское решение и только спустя какое-то время успокоился.





После прочтения доклада Макларена, после того, как я узнал о системе коррупции в AIBA, после того, как он подтвердил, что результат моего боя с Йокой в числе тех, которые были сфабрикованы, я требую от МОК наградить меня золотой медалью Рио-2016. Мы с командой подробно изучаем отчет и ждем решения AIBA и МОК. Коррупция не должна победить", - цитирует Джойса vRINGe.com.





Добавим, что жертвой коррупционного заговора на Олимпиаде-2016 был признан и казахстанец Василий Левит, который в финале в весе до 91 килограмма проиграл россиянину Евгению Тищенко.











