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Два белорусских боксера входят в топ-60 мирового рейтинга

Возглавляет первый полусредний вес британец Джош Тейлор, который с большим отрывом идет от белорусских спортсменов.

Фото: CC0 / Pixabay / Pharaoh_EZYPT /


Два белорусских боксера-профессионала, выступающие в первом полусреднем весе (63,5 килограмма), пишет Sputnik, входят в топ-60 мирового рейтинга по мнению авторитетного портала Boxrec. 

Белорус Иван Баранчик в конце августа проиграл атлету из США Монтане Лаву на турнире в Кливленде и занимает 22-ю позицию (16,12 пунктов). За свою карьеру он провел 23 поединка (проиграл три и одержал победы в 20).

К слову, у Баранчика последние противостояния складываются не лучшим образом. Например, в сентябре 2020-го его лучшей позицией по рейтингу BoxRec (5-я).

Евгений Долголевец начал свою профессиональную карьеру лишь недавно - в конце 2019 года. Тем не менее, он уже успел завоевать чемпионские пояса IBF Eurasia и интерконтинентальный пояс WBA. На его счету шесть боев (все виктории), он набрал 8,947 пунктов.

Белорус рассказывал Sputnik, Как он завоевал пояс WBA и огорчил букмекеров. Долголевец выступает вместе со своим братом Михаилом (76,2).
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