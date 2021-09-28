Шахматный клуб в Пинске





По условиям аукциона покупатель мог использовать это здание для размещения административного или торгового объекта, точки общественного питания или оказания услуг. Что касается ограничений, то они связаны с тем, что здание и земельный участок расположены по соседству с водоохранной зоной реки Пина.





На электронных торгах, организованных на площадке Белорусской универсальной товарной биржи 28 сентября, на этот лот был один претендент. Поскольку объект выставлялся впервые, то аукцион признан не состоявшимся.





Площадка возле агрогородка Верхний Теребежов





Куда лучше сложилась судьба у принадлежавшей РУП “Белтаможсервис” стоянки временного задержания транспорта возле агрогородка Верхний Теребежов Столинского района. Этот лот общей площадью в 1,3 тысячи квадратных метров также предлагался на продажу первый раз по цене 25580 рублей, пишет 1reg.by. Новым хозяином стало общество с ограниченной ответственностью из Минска: цена покупки – 26800 рублей.





Еще больше повезло зданию участка дефектоскопии возле железнодорожной станции Лунинец на улице Вокзальной. Объект выставлялся несколько раз и теперь его цена была снижена до одной базовой величины, что вызвало интерес у трех претендентов. В итоге торги получились результативными.





Лот, состоящий из здания и оборудования в нем, предлагался за 58 рублей. В итоге победу одержал местный индивидуальный предприниматель, купив недвижимость за 11,08 тысячи рублей.





У этого здания в Лунинце теперь будет новый хозяин





Два объекта выставлялись с понижением цены на 80%. Если здание сельского Дома культуры в деревне Подлесье Жабинковского района, предлагавшееся за 8,5 тысячи рублей, осталось не востребованным, то на здание лабораторного отдела в Каменце покупатель нашелся.





Лаборатория в Каменце ушла с молотка





Объект предлагался по 13748 рублей и единственному желающему лот обошелся на 5% дороже этой суммы (за 14400 рублей).