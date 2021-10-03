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В США отменили матчи Женской футбольной лиги из-за секс-скандала

Тренер клуба «Норт Каролина Кураж» Пол Райли был уволен со своего поста после обвинений в сексуальном насилии со стороны нескольких футболисток.


Фото: Global Look Press

Американская Национальная женская футбольная лига (NWSL) отменила матчи в ближайшие выходные после секс-скандала с участием бывшего тренера команды «Норт Каролина Кураж» Пола Райли. Об этом сообщает Sportrbc.ru со ссылкой на сайт NWSL.

«Эта неделя и большая часть этого сезона были невероятно травматичными для наших игроков и персонала, и я беру на себя полную ответственность за ту роль, которую сыграла. Я извиняюсь за ту боль, которую многие сейчас чувствуют. Осознавая эту травму, мы решили не выходить на поле в эти выходные, чтобы дать всем возможность для размышлений», — сказала комиссар NWSL Лиза Бэрд.

58-летний Райли был уволен из клуба «Норт Каролина Кураж» в четверг, после того как несколько футболисток обвинили его в сексуальном насилии. По словам спортсменок, тренер с 2010 года принуждал их к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах.

Позднее Федерация футбола США заявила, что глубоко обеспокоена неправомерными действиями в NWSL, а также приостановила тренерскую лицензию Райли.

NWSL — профессиональная футбольная лига, управляемая Федерацией футбола США. Она была основана в 2012 году. Это высший уровень в системе женских футбольных лиг в США.
Источник: Иван Витченко
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