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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Вторая ракетка мира Арина Соболенко заболела коронавирусом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заразилась коронавирусом, об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.



"К сожалению, мой тест (на коронавирус) оказался положительным, я не смогу принять участия в соревнованиях. Я останусь на изоляции до тех пор, пока не получу соответствующее разрешение от врачей и органов здравоохранения. Пока я чувствую себя хорошо, но жалею о том, что не смогу сыграть на турнире в этом году", – написала 23-летняя спортсменка.

Соболенко за карьеру выиграла 10 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас она занимает вторую строчку мирового рейтинга.
Турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом свыше 8 миллионов долларов пройдет 6-17 октября.
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