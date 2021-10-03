







"К сожалению, мой тест (на коронавирус) оказался положительным, я не смогу принять участия в соревнованиях. Я останусь на изоляции до тех пор, пока не получу соответствующее разрешение от врачей и органов здравоохранения. Пока я чувствую себя хорошо, но жалею о том, что не смогу сыграть на турнире в этом году", – написала 23-летняя спортсменка.





Соболенко за карьеру выиграла 10 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас она занимает вторую строчку мирового рейтинга.

Турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом свыше 8 миллионов долларов пройдет 6-17 октября.



