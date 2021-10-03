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Роналду назвали худшим форвардом АПЛ по статистическому показателю

Лидируют в рейтинге Уилфрид Заа и Нил Мопе, которые оказывают прессинг на оборону соперника, в семь раз чаще, чем Роналду.

© REUTERS / PHIL NOBLE


Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду является худшим форвардом Английской премьер-лиги (АПЛ) по степени прессинга защитников соперников, пишет Sputnik. Такие данные представил портал The Athletic.

Отмечается, что 36-летний Роналду в среднем за игру оказывает прессинг на оборону соперника лишь 2,7 раза. Для сравнения, лидируют в рейтинге Уилфрид Заа ("Кристал Пэалс") и Нил Мопе ("Брайтон") – у них в среднем по 20 подобных действий за матч.

Отмечается, при составлении рейтинга брались нападающие, сыгравшие в этом сезоне не менее 270 минут.

Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" летом этого года из туринского "Ювентуса". В чемпионате Англии португалец провел три матча и забил три гола.
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