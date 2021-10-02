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Что теперь вне закона: WADA обновило список запрещенных веществ и методов

WADA опубликовало список запрещенных веществ и методов, который вступит в силу 1 января 2022 года.


Наиболее важные изменения коснулись разрешенного использования бронхорасширяющего препарата сальбутамола и глюкокортикоидов - стероидных гормонов, применяемых некоторыми спортсменами для увеличения массы тела и силовых показателей.

В случае с сальбутамолом разрешенная доза препарата теперь составляет 600 мкг вещества в течение 8 ч, а не 800 мкг в течение 12 ч, как ранее. Общая разрешенная суточная доза останется на уровне 1600 мкг в течение суток. При необходимости увеличить дозу сальбутамола нуждающемуся будет необходимо оформить терапевтическое исключение.

С будущего года вне закона окажутся все инъекционные методы введения глюкокортикоидов в соревновательный период, пишет pressball.by
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