



Наиболее важные изменения коснулись разрешенного использования бронхорасширяющего препарата сальбутамола и глюкокортикоидов - стероидных гормонов, применяемых некоторыми спортсменами для увеличения массы тела и силовых показателей.





В случае с сальбутамолом разрешенная доза препарата теперь составляет 600 мкг вещества в течение 8 ч, а не 800 мкг в течение 12 ч, как ранее. Общая разрешенная суточная доза останется на уровне 1600 мкг в течение суток. При необходимости увеличить дозу сальбутамола нуждающемуся будет необходимо оформить терапевтическое исключение.





С будущего года вне закона окажутся все инъекционные методы введения глюкокортикоидов в соревновательный период, пишет pressball.by



