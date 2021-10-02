



Федерация не поддерживает решение проводить соревнования в странах, где нарушаются основополагающие права человека, и призывает всех желающих высказываться об этом публично. Но отметила, что также уважает право спортсменов не обсуждать тему.





При этом организация выступает против бойкота Игр, считая, что спортсмены не имеют отношения к этой ситуации. Также руководство призвало всех сотрудников федерации, занимающих должности в международных организациях, препятствовать проведению таких соревнований в дальнейшем, говорится на официальном сайте федерации.





Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля. Ряд общественных и правозащитных организаций обвиняют Китай в нарушении прав человека, в том числе в отношении уйгурского населения.