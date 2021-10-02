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Федерация лыжного спорта Норвегии обвинила Китай в нарушении прав человека, но высказалась против бойкота Олимпиады-2022

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила с официальным заявлением относительно Олимпиады-2022 в Пекине.


Федерация не поддерживает решение проводить соревнования в странах, где нарушаются основополагающие права человека, и призывает всех желающих высказываться об этом публично. Но отметила, что также уважает право спортсменов не обсуждать тему.

При этом организация выступает против бойкота Игр, считая, что спортсмены не имеют отношения к этой ситуации. Также руководство призвало всех сотрудников федерации, занимающих должности в международных организациях, препятствовать проведению таких соревнований в дальнейшем, говорится на официальном сайте федерации.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля. Ряд общественных и правозащитных организаций обвиняют Китай в нарушении прав человека, в том числе в отношении уйгурского населения.
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