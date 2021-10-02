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Артем Милевский про конфликт со Шпилевским: кто ты вообще?

Бывший футболист Артем Милевский рассказал о конфликте с экс-тренером брестского "Динамо" Алексеем Шпилевским, после которого покинул клуб.

Никто особо не нарушал режим. Просто немножко с тренером не нашли общий язык, так как ему было 32 года, а мне 34. Я посчитал, что он слишком молод, чтобы меня учить и рассказывать жизни, хотя сам на тот момент он был, мягко говоря, малоизвестным человеком. По сравнению со мной. Так что у него не получилось учить меня каким-то моментам.


Гордыня? Я просто не люблю, когда меня учат, или лезут ко мне с советами какими-то, рассказывают, что мне делать. Я не люблю лезть в душу. Кто ты вообще? Такой тренер не будет мне рассказывать. Он же не сказал мне: "Тема, Миля, пошли с тобой кофе попьем". И там уже о чем-то говорить, что он от меня хочет. Он же мне при всех начинает рассказывать: "Вот, Миля, делай так, беги туда". Чуть поуважительнее надо. У него тон был не такой", — сказал Милевский в интервью ютуб-каналу "Ходят Слухи".
pressball.by
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