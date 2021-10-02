



- Вы начинали в 1996 году работать с молодым Анатолием Капским. Вы тогда уже видели в нем потенциал гениального футбольного менеджера?





– Я видел его харизму. И тогда он был очень сильным менеджером в целом, и потому быстро освоил и футбольную сферу. И когда уже БАТЭ блистал в Лиге чемпионов, это была большая заслуга уже зрелого менеджера Анатолия Капского. Притом, я не преуменьшаю заслуг тренеров, которые тогда работали с клубом. И идея о преемственности тренеров в БАТЭ была моя. Чтобы тренеры воспитывались в клубе.





- Анатолий Капский заслуживает памятника за то, что он сделал для белорусского футбола?





– Мое мнение, да, – сказал Пунтус.







