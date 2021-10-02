



Летом клуб покинули девять игроков, в том числе Лионель Месси, после чего «Барселоне» удалось сократить зарплатную ведомость со 110% от доходов клуба до 80%. Соглашение с Месси не было заключено по финансовым соображениям, футболист перешел в ПСЖ. Команду покинули, в том числе француз Антуан Гризманн и испанец Хуан Миранда.





Операционные расходы клуба в завершившемся 30 сентября 2020/21 финансовом году установили рекорд, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом — с €955 млн до €1,136 млрд. Операционные доходы составили €631 млн, что меньше запланированных в бюджете €828 млн. В предыдущем финансовом году операционные доходы составляли €855 млн, этот показатель снизился сейчас на 26%.





В отчете указывается, что чистый долг «Барселоны» на 30 июня 2021 года составлял €680 млн. В августе президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказывал, что общие долги клуба составляют €1,35 млрд.





В бюджете на сезон 2021/22 клуб запланировал увеличение доходов на 21% — до €765 млн. Прогноз по росту связан с возобновлением матчей со зрителями. Расходы определены в бюджете на уровне €784 млн при значительном — на 31% — сокращении фонда заработной платы.





В прошлом сезоне «Барселона» заняла третье место в чемпионате Испании, выиграла Кубок Испании, а в Лиге чемпионов вылетела в 1/8 финала.



