+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Барселона» объявила об убытках на полмиллиарда евро

Футбольный клуб «Барселона» завершил минувший финансовый год с убытками в размере €481 млн, говорится в опубликованном на сайте команды отчете. В 2019/20 финансовом году убытки клуба после уплаты всех налогов составляли €97 млн.


Летом клуб покинули девять игроков, в том числе Лионель Месси, после чего «Барселоне» удалось сократить зарплатную ведомость со 110% от доходов клуба до 80%. Соглашение с Месси не было заключено по финансовым соображениям, футболист перешел в ПСЖ. Команду покинули, в том числе француз Антуан Гризманн и испанец Хуан Миранда.

Операционные расходы клуба в завершившемся 30 сентября 2020/21 финансовом году установили рекорд, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом — с €955 млн до €1,136 млрд. Операционные доходы составили €631 млн, что меньше запланированных в бюджете €828 млн. В предыдущем финансовом году операционные доходы составляли €855 млн, этот показатель снизился сейчас на 26%.

В отчете указывается, что чистый долг «Барселоны» на 30 июня 2021 года составлял €680 млн. В августе президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказывал, что общие долги клуба составляют €1,35 млрд.

В бюджете на сезон 2021/22 клуб запланировал увеличение доходов на 21% — до €765 млн. Прогноз по росту связан с возобновлением матчей со зрителями. Расходы определены в бюджете на уровне €784 млн при значительном — на 31% — сокращении фонда заработной платы.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла третье место в чемпионате Испании, выиграла Кубок Испании, а в Лиге чемпионов вылетела в 1/8 финала.
РБК
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]