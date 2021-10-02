



В 149-страничном докладе, опубликованным канадским спортивным юристом Ричардом Маклареном, указывается о десяти подозрительных поединках.





Одним из таких является четвертьфинальный поединок с участием российского боксера Владимира Никитина против ирландца Майкла Конлана. Никитинпобедил решением судей, что вызвало бурную реакцию Конлана.





Другой расследываемый поединок – финал в тяжелой весовой категории между россиянином Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом, в котором Тищенко одержал победу единогласным решением судей.





Макларен известен расследованием допинг-махинаций на Олимпиаде в Сочи.