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Независимое расследование обнаружило 10 подозрительных боев на Олимпиаде в Рио. Среди них два – с участием российских боксеров

Независимое расследование боксерского олимпийского турнира на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро показало, что ряд боев, вероятно, носили договорной характер.


В 149-страничном докладе, опубликованным канадским спортивным юристом Ричардом Маклареном, указывается о десяти подозрительных поединках.

Одним из таких является четвертьфинальный поединок с участием российского боксера Владимира Никитина против ирландца Майкла Конлана. Никитинпобедил решением судей, что вызвало бурную реакцию Конлана.

Другой расследываемый поединок – финал в тяжелой весовой категории между россиянином Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом, в котором Тищенко одержал победу единогласным решением судей.

Макларен известен расследованием допинг-махинаций на Олимпиаде в Сочи.
Sports.ru
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