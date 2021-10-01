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«Наденьте маски, раздолбаи»: сборную России сняли с рейса в Амстердаме

Тихонов раскритиковал российских борцов за несоблюдение антиковидных правил.

Российские борцы не смогли в запланированное время прибыть к месту проведения чемпионата мира — из-за нарушения правил по борьбе с коронавирусом команда была снята с рейса в Осло, вследствие чего спортсменам пришлось провести ночь в аэропорту Амстердама. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «Газетой.Ru» обвинил российских борцов в разгильдяйстве и призвал всех соблюдать правила, установленные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Чемпионат мира по вольной борьбе начнется в Осло 2 октября, но первые новости, связанные с российскими спортсменами, пришли на день раньше — национальную команду сняли с авиарейса в аэропорту Амстердама.

По информации Мetaratings, российских борцов не пустили на борт самолета из-за снятых медицинских масок.

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На произошедшее отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, обвинивший спортсменов в несоблюдении установленных правил.

«Скажу так: все из-за нашего разгильдяйства. Положено надеть маски – наденьте! Сами не нарушайте, не давайте повода.

Нас не любят из-за того, что у нас больше двух тысяч допинговых нарушений. Наденьте маски, раздолбаи, не нарушайте – и никто не придерется. Отсутствие дисциплины, порядочности, патриотизма нет», — заявил Тихонов.

Прославленный биатлонист отметил, что российские спортсмены сами дают повод высказываться о себе в негативном ключе.

«Мы привыкли показывать пальцем, но сами нарушаем. Кто-то устраивал серьезный разбор, в Госдуме разбирался с теми, кто не может принять закон о допинге? Так о чем мы можем говорить?

Если хоть одна маска не была надета, наши уже были виноваты. Должны были с улыбкой прийти и все сделать как надо, как представители бывшей великой спортивной державы», — заключил Тихонов в комментарии «Газете.Ru».
gazeta.ru
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