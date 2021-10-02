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Виталий Белинский теперь будет работать в тренерском штабе Юниора

31-летний голкипер Виталий Белинский завершил профессиональную карьеру.

Виталий Белинский

31-летний голкипер Виталий Белинский завершил профессиональную карьеру.

Он перейдёт на тренерскую работу и будет работать с вратарями в минском Юниоре (Высшая Лига Беларуси).

Напомним, что Белинский по разу защищал цвета сборной Беларуси на юниорском, молодежном и взрослом чемпионатах мира. За карьеру в Экстралиге он защищал цвета Юности, Металлурга, Могилева, Витебска и Динамо-Молодечно.

Белинский является двукратным чемпионом Беларуси.
sportarena.by
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