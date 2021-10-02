Виталий Белинский





31-летний голкипер Виталий Белинский завершил профессиональную карьеру.





Он перейдёт на тренерскую работу и будет работать с вратарями в минском Юниоре (Высшая Лига Беларуси).





Напомним, что Белинский по разу защищал цвета сборной Беларуси на юниорском, молодежном и взрослом чемпионатах мира. За карьеру в Экстралиге он защищал цвета Юности, Металлурга, Могилева, Витебска и Динамо-Молодечно.





Белинский является двукратным чемпионом Беларуси.







