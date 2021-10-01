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Участница 8 летних Олимпийских играх - 46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина объявила о возобновлении карьеры

Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов, 46-летняя Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, объявила о возобновлении карьеры.

 Ранее Чусовитина выступила на Олимпиаде-2020 в Токио, после чего заявила об уходе из спорта.

"Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан", — написала спортсменка в "сториз" своего инстаграма.

Летние Азиатские игры пройдут с 10 по 25 сентября 2022 года в китайском городе Ханчжоу.


Также Чусовитина — трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. Единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).
pressball.by
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