Белорусский специалист Андрей Сидоренко покинул пост главного тренера Немана, информирует пресс-служба клуба.

Накануне гродненцы уступили в овертайме Химику (1:2 ОТ), потерпев четвертое кряду поражение в экстралиге.





В таблице гродненская команда занимает лишь девятое место, набрав десять баллов.





Руководить Неманом в завтрашнем матче с Локомотивом с приставкой и.о. будет Андрей Коршунов.





Напомним, Сидоренко возглавил команду в октябре прошлого года, пишет sportarena.by







