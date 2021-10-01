Сидоренко покинул пост главного тренера Немана
Гродненцы не побеждают в четырех последних играх и занимают девятое место в таблице
Белорусский специалист Андрей Сидоренко покинул пост главного тренера Немана, информирует пресс-служба клуба.
Накануне гродненцы уступили в овертайме Химику (1:2 ОТ), потерпев четвертое кряду поражение в экстралиге.
В таблице гродненская команда занимает лишь девятое место, набрав десять баллов.
Руководить Неманом в завтрашнем матче с Локомотивом с приставкой и.о. будет Андрей Коршунов.
Напомним, Сидоренко возглавил команду в октябре прошлого года, пишет sportarena.by
18:58 01/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение