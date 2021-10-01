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Сидоренко покинул пост главного тренера Немана

Гродненцы не побеждают в четырех последних играх и занимают девятое место в таблице

Белорусский специалист Андрей Сидоренко покинул пост главного тренера Немана, информирует пресс-служба клуба.
Накануне гродненцы уступили в овертайме Химику (1:2 ОТ), потерпев четвертое кряду поражение в экстралиге.

В таблице гродненская команда занимает лишь девятое место, набрав десять баллов. 

Руководить Неманом в завтрашнем матче с Локомотивом с приставкой и.о. будет Андрей Коршунов.

Напомним, Сидоренко возглавил команду в октябре прошлого года, пишет sportarena.by
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