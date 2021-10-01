Как вы оцениваете результаты наших пловцов на Олимпийских играх?





Мне кажется, они выступили достойно. Одно лишь участие в Олимпиаде — это уже отличный результат! Не думаю, что кто-то едет на Олимпийские игры расслабляться, — только выкладываться на полную.





Тогда почему наши пловцы остались без медалей?





Причин много. От огромной конкуренции до банальной ошибки на дистанции.





На какой результат настраиваетесь на Кубке мира?





К сожалению, мы всей командой пропускаем этапы Кубка мира, так как будем готовиться к предстоящему чемпионату Европы в Казани. Он пройдет в ноябре. Подготовка идет по плану и полным ходом. Мы должны подойти к любым соревнованиям такого уровня в лучшей форме. Надеюсь на призовое место.







