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Вся сборная Беларуси пропустит этапы Кубка мира по плаванию

Белорусский пловец, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы на короткой воде Виктор Стаселович рассказал БелТА, что национальная команда не будет выступать в этом году на этапах Кубка мира.

Как вы оцениваете результаты наших пловцов на Олимпийских играх?

Мне кажется, они выступили достойно. Одно лишь участие в Олимпиаде — это уже отличный результат! Не думаю, что кто-то едет на Олимпийские игры расслабляться, — только выкладываться на полную.

Тогда почему наши пловцы остались без медалей?

Причин много. От огромной конкуренции до банальной ошибки на дистанции.

На какой результат настраиваетесь на Кубке мира?

К сожалению, мы всей командой пропускаем этапы Кубка мира, так как будем готовиться к предстоящему чемпионату Европы в Казани. Он пройдет в ноябре. Подготовка идет по плану и полным ходом. Мы должны подойти к любым соревнованиям такого уровня в лучшей форме. Надеюсь на призовое место.
Источник: pressball.by
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