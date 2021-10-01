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Милевский: В Минске все очень дисциплинировано, потому что у нас тут такой президент

30 сентября на YouTube-канале «Ходят Слухи» вышло интервью с белорусским и украинским экс-футболистом Артемом Милевским.

Ведущая Рамина Эсхакзай несколько раз пыталась вывести Милевского на разговор о политической ситуации в Беларуси. Он отвечал: «За политику я точно говорить не буду и не хочу, это не мое дело».

Когда Эсхакзай спросила: «Твоя семья живет в Минске. Осознанно не комментируешь режим Лукашенко? Или действительно не разбираешься в политической ситуации?», он ответил:

«Я осознанно это не комментирую. Уже много кто говорил мне на эту тему. Многие спрашивали. Я никому не даю комментарии. Это моя позиция. У меня живут родители в Беларуси, этим все сказано. Здесь без комментариев».

При этом позже, когда рассказывал о жизни в белорусской столице отметил: «В Минске все очень дисциплинировано. Тут все всё соблюдают, потому что у нас тут такой президент».

Артем Милевский 23 сентября объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Родился в Беларуси, но со временем принял украинское гражданство. В Беларуси играл за «Динамо-Брест». Выступал за киевское «Динамо» с 2003 по 2013 год. 

Он также играл за «Газиантепспор» (Турция), «Хайдук» и «Сплит» (Хорватия), «Конкордию» (Румыния), «Тосно» (Россия), «Кишварда» (Венгрия). Последним клубом в карьере футболиста стал украинский «Минай». С мая у него контракта не было.
Источник: telegraf.by
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