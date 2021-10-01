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Джанни Инфантино: ФИФА открыта к диалогу по проведению чемпионата мира каждые два года

Международная федерация футбола открыта к диалогу по вопросу проведения чемпионата мира каждые два года, заявил президент организации Джанни Инфантино, комментарий которого приводит пресс-служба ФИФА.


"ФИФА проводит одно мероприятие, которое длится один месяц, каждые четыре года, оно помогает развитию футбола в 211 ассоциациях и в других соревнованиях под эгидой ФИФА, — сказал Инфантино. — У ФИФА есть амбиции по развитию футбола во всем мире, но они могут быть реализованы только в том случае, если у нас будут более успешные мероприятия, проводимые на более регулярной основе. Новая ФИФА открыта для такого диалога, поскольку мы стремимся найти наилучшее возможное решение для развития мужского, женского и юношеского футбола как в вопросе международного календаря, так и по реформам финальной части чемпионата мира", пишет Прессбол.

"У нас есть возможность формировать будущую историю футбола, смотреть вперед, извлекать уроки из прошлого и строить будущее, потому что наше видение заключается в том, чтобы сделать футбол поистине глобальным. Но мы будем вносить изменения только в том случае, если это принесет пользу всем. Никто не должен быть в проигрыше, всем должно быть лучше. В противном случае нет причин что-либо менять, если футбольному миру и всем в нем не станет лучше", — добавил Инфантино.

14 сентября УЕФА и 55 европейских ассоциаций попросили ФИФА организовать специальную встречу, чтобы получить возможность озвучить обеспокоенность влиянием таких планов. УЕФА и 55 европейских ассоциаций до сих пор не получили от ФИФА ответа на данный запрос.
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