Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов (в центре) / БЕЛТА​





Об этом сообщает Еврорадио со ссылкой на Белорусский фонд спортивной солидарности. Расследование было проведено на основании подготовленного специалистами при экспертной поддержке BSSF доклада "о вопиющих нарушениях Белорусской федерацией футбола... фундаментальных положений ФИФА и УЕФА". Предполагается, что публикация, как и материалы доклада, заинтересуют руководство упомянутых организаций.





Утверждается, что в докладе есть "ряд доказательств, в том числе соответствующие документальные подтверждения, многочисленные показания свидетелей, а также экспертные заключения". О чем именно речь? О "тотальном вмешательстве" государства в работу АБФФ, об участии национальной федерации в "политической пропаганде", о вмешательстве руководства АБФФ и Минспорта в работу судей, об "административном воздействии" на них "с целью получения необходимых результатов в конкретных матчах", о коррупции и т.д.





Ассоциацией "Белорусская федерация футбола" с весны 2019 года руководит Владимир Базанов. В прошлом — полковник-артиллерист, депутат Палаты представителей.