Стало известно, кто может возглавить "Барселону"
Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива", немецкий специалист Ральф Рангник может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера каталонской "Барселоны". Об этом сообщил близкий к испанскому клубу журналист Решад Рахман.
"В последние дни имя Ральфа Рангника фигурировало в качестве потенциального варианта замены Рональда Кумана", - написал журналист в своем Twitter-аккаунте.
В прошлом месяце президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом, пишет ru.oxu.az. Действующее соглашение нидерландского специалиста с "Барселоной" рассчитано до 2022 года. Сообщалось, что ключевыми для Кумана станут три ближайших матча "Барселоны". В играх с "Леванте" и с "Бенфикой" в Лиге чемпионов команде было необходимо победить, чтобы Куман остался в коллективе.
"Барселона" обыграла "Леванте" в рамках чемпионата Испании (3:0), однако вчера разгромно проиграла "Бенфике" в Лиге чемпионов (0:3).
09:10 01/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение