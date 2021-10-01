Стало известно, кто может возглавить "Барселону"

Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива", немецкий специалист Ральф Рангник может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера каталонской "Барселоны". Об этом сообщил близкий к испанскому клубу журналист Решад Рахман.