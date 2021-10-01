Пеле предстоит химиотерапия

















"Эдсон Арантис ди Насименту (настоящее имя Пеле) выписан из больницы утром 30 сентября 2021 года. Состояние пациента стабильно, он продолжит курс химиотерапии после операции по удалению опухоли кишечника, проведенной 4 сентября", - говорится в заявлении.





30 августа Пеле был госпитализирован в сан-паульскую клинику "Альберт Эйнштейн". Тогда 80-летний экс-форвард сообщил, что обращение в клинику вызвано необходимостью прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 4 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В течение госпитализации состояние Пеле ухудшалось, в связи с чем его несколько раз переводили из обычной палаты в отделение полуинтенсивной терапии.