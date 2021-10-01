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Согласно регламенту соревнований, хоккеистам такого возраста, чтобы выступать в чемпионате требует специальное разрешение ФХБ. Исполком федерации рассмотрел этот вопрос положительно, и 14-летний Кирилл Садовский допущен к выступлению в юниорской лиге за команду «Соболь» из Березы.





В минувшем сезоне (2020/21) Кирилл играл за команды ДЮСШ из Березы в первенстве Беларуси в двух возрастных категориях. За коллектив «Береза-2007» он набрал 69 очков (31 гол + 38 передач) в 21-м матче, а за «Березу-2006» – 19 (10+9) баллов в 19-ти играх.

За год до этого – в первенстве Беларуси сезона 2019/20 – на счету Садовского было 72 очка (39+33) в 22-х матчах за «Березу-2007» и 48 очков (20+28) в 25-ти встречах за «Березу-2006».





Об уроженце Березы уже снят видеоролик, где он называется перспективным хоккеистом, который вполне может в будущем попасть в НХЛ.













На исполкоме ФХБ также приняли решение допустить к первенству среди юношей хоккеистку 2008 года рождения – Анастасию Долмат. Она будет заявлена за второй состав минской команды «Юность-2008».





По регламенту в нынешнем сезоне девочкам позволяется играть в турнирах с парнями не старше 2009 года рождения, потому что в соревнованиях среди ребят 2008 года уже разрешены силовые приемы. Но чтобы сохранить Настю в хоккее и дать ей возможность развиваться, принято такое решение.







