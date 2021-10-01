







Это произошло в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо", пишет ru.oxu.az. Встреча проходила на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась со счетом 5:0. В этом матче польский нападающий оформил дубль.





"Бавария" в двух матчах набрала 6 очков и занимает первое место в группе Е. На втором месте находится "Бенфика" (4). "Динамо" (1) - на третьем месте. Замыкает турнирную таблицу "Барселона" (0).





В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" встретится с "Барселоной", а "Бавария" сыграет с "Бенфикой".







