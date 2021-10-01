







Как сообщает Oxu.Az, впервые конкурс состоится в Катаре 19-21 ноября этого года.





Кроме того, пишет ru.oxu.az, "Формула-1" подписала 10-летний контракт с Международной автомобильной федерацией и Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Катара, который вступит в силу в 2023 году.





Это будет второй крупный турнир этой страны после чемпионата мира по футболу 2022 года.



