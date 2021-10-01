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"Формула-1" подписала 10-летний контракт с Катаром

В календарь чемпионата мира "Формулы-1" добавлен новый Гран-при.



Как сообщает Oxu.Az, впервые конкурс состоится в Катаре 19-21 ноября этого года.

Кроме того, пишет ru.oxu.az, "Формула-1" подписала 10-летний контракт с Международной автомобильной федерацией и Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Катара, который вступит в силу в 2023 году.

Это будет второй крупный турнир этой страны после чемпионата мира по футболу 2022 года.
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